Формула идеального праздника: что ценят сотрудники разных возрастов

Директор Шкарупа: Корпоративы меняются под запросы разных поколений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Молодые сотрудники ждут от корпоративов полноценных приключений с интерактивами и квестом, а не застолий. А вот их более зрелые коллеги ценят атмосферу признания и комфортный вечер с хорошей кухней. Об этом РИАМО заявил бренд-директор Александр Шкарупа.

Ожидания сотрудников разных поколений от корпоративных мероприятий заметно расходятся и это влияет на то, как должны выстраиваться события. Так, возрастным работникам по-прежнему важно почувствовать, что их вклад ценят, а также провести вечер в комфортном формате. Для них само присутствие на празднике - уже знак статуса и принадлежности к команде.

А вот их молодые коллеги, считает Шкарупа, все чаще ждут полноценного приключения. То есть им нужны танцы, квизы, челленджи, караоке. Причем ценность события растет, если вовлеченность начинается еще до самого вечера. А после корпоратива хочется продолжения: фото, видео, стикеры, которые связывают эмоции с брендом компании.

Эксперт считает, что корпоратив сегодня - это не просто вечер в банкетном зале, а мини путешествие по впечатлениям, где каждый найдет свою точку интереса.

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