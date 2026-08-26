Не пыль и не грязь: что на самом деле ищут пауки в вашей квартире

Биолог Комарова: Пауков в жилище привлекает наличие добычи, а не беспорядок Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пауков привлекает в жилище наличие добычи, а не пыль и беспорядок. Об этом РИАМО рассказала кандидат биологических наук Ирина Комарова.

«Надо понимать, что наличие пауков в квартире - это не показатель того, что она не убрана и грязная. Грязь, крошки, другие следы жизнедеятельности человека, конечно же, способствуют тому, что в квартиру подселяются нежелательные соседи в виде таких насекомых, как тараканы, мухи, муравьи, различные плодовые мошки. А это основная пища для пауков», - подчеркнула эксперт.

По словам специалиста, пауки - хищные и чаще всего ядовитые членистоногие. Поэтому их привлекают те места, где есть больше возможностей для прокорма. Однако осенью многие виды пауков инстинктивно ищут теплое укрытие. В дома они могут попадать самостоятельно через открытые окна, двери, вентиляционные и другие отверстия.

«Сами по себе чистота и уборка не гарантируют, что пауков не будет. Если в квартире стабильно есть источник пищи (другие насекомые) или остаются укромные уголки, пауки найдут, где обустроиться и спрятаться», - сказала Комарова.

Как KP.RU писал ранее, появление паука в квартире не всегда означает, что от него нужно как можно скорее избавиться. Такие соседи могут приносить пользу. Зоолог, писатель-натуралист Илья Гомыранов рассказал, почему домашних пауков лучше не убивать.