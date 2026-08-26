СБУ заявила о предотвращении покушения на руководителя оборонного предприятия. Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция заявили о предотвращении покушения на руководителя оборонного предприятия в Киевской области. По данным СБУ, злоумышленник планировал подорвать автомобиль чиновника, сообщает издание Страна.ua.

По информации украинских спецслужб, под водительским сиденьем автомобиля чиновника была обнаружена и обезврежена самодельная бомба с 1 кг гексогена (эквивалент примерно 2 кг тротила). Следствие утверждает, что взрывчатку установил 63-летний переселенец из Луганской области, проживавший в Киевской области.

Фото: СБУ

Мужчина был задержан на территории Польши. Ему заочно предъявлено обвинение в покушении на террористический акт.

29 июня в Монако произошло покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Ранее Bloomberg сообщал о попытках европейских властей обвинить Россию в причастности к преступлению.