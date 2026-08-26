DPA: в Германии двух мужчин осудили за нарушение санкций Европы против России Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Германии двух мужчин приговорили к нескольким годам тюрьмы за нарушение санкций Евросоюза против России. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на Земельный суд Мюнстера.

Осужденные — братья 34 и 39 лет из города Эльде. Младший получил четыре года и один месяц заключения, старший — три года и десять месяцев. Решение суда пока не вступило в законную силу.

По версии следствия, мужчины руководили компанией и обходили европейские ограничения, поставляя детали для машиностроения через фирмы-посредники. Правоохранители выявили 65 фактов вывоза товаров общей стоимостью почти 833 тысячи евро. Обоих обвиняемых судили по 37 эпизодам нарушения закона о внешнеэкономической деятельности. Свою вину мужчины признали.

«Братья экспортировали товары в Россию в 37 случаях», — приводит агентство слова представителя суда.

Немногим ранее в Евросоюзе вступили в силу новые ограничения против российских банков в рамках 21-го пакета санкций. Брюссель утвердил очередной набор рестрикций еще в июле. Ограничения затронули финансовые организации и другие направления экономического взаимодействия с Россией.