Ученые назвали ягоду, которая может поддерживать здоровье кишечника

Результат зависел от вида растения, части шелковицы и способа обработки. Фото: flaviano fabrizi / Shutterstock / Fotodom

Ученые выяснили, что шелковица может положительно влиять на состояние кишечника и обмен веществ. Биоактивные вещества в составе плодов и листьев растения способны менять состав микрофлоры, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Biomolecules. Об этом пишет «Царьград».

Специалисты установили, что полифенолы и полисахариды, содержащиеся в белой шелковице, могут способствовать росту полезных микроорганизмов в кишечнике и повышению выработки короткоцепочечных жирных кислот, которые важны для нормальной работы пищеварительной системы.

Исследователи отметили, что изменения микрофлоры также могут быть связаны с улучшением обмена углеводов и жиров. Наиболее заметный эффект наблюдали в экспериментах на мышах, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров. Сочетание компонентов шелковицы помогало улучшать показатели, связанные с нарушениями обмена веществ.

При этом результат зависел от вида растения, части шелковицы и способа обработки. Ученые подчеркнули, что пока выводы основаны преимущественно на исследованиях на животных, поэтому для подтверждения пользы для человека необходимы дополнительные работы.

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