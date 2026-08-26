Полковник Ходаренок: при визите в РФ Рэтклифф передал «чувствительную информацию»

Цели внезапного визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа (на фото справа, с президентом США Трампом) в Москву официально не озвучены Фото: REUTERS.

Полковник в отставке Михаил Ходаренок предположил, с какой целью в Москву мог прилететь директора ЦРУ Джон Рэтклифф.

По его мнению, данный визит может быть связан с необходимостью со стороны США передать РФ «какую-то очень чувствительную информацию». Полковник предполагает, что речь может идти об «обстановке в мире».

Скорее всего, передать эту информацию с использованием технических средств, невозможно, как и доверить ее бумаге.

- Видимо, ему надо было передать какую-то очень чувствительную информацию в ходе личной встречи с высокими руководителями Российской Федерации. Я лично так понимаю этот вопрос, - рассуждает эксперт в беседе с «Газета.Ru», добавив, что требовалась встреча «глаза в глаза».

Михаил Ходаренок так же предположил, что Украина не в курсе прошедшего визита. До Киева довели эти сведения «в приказном порядке».

А вот политолог Сергей Маркелов в эксклюзивном комментарии для Царьграда предлагает рассматривать этот визит прежде всего как разведывательный аудит.

- Это не визит про мир. Это не про остановку конфликтов был визит, совершенно точно, - сказал он Царьграду.

Тем временем, США не поддержали очередное совместное заявление поддерживающих Украину стран с антироссийской риторикой в Совете Безопасности ООН из-за стремления сохранить роль посредника в переговорном треке, передает 360.ru.