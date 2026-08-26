Pravda: Граждан Украины и Латвии обвиняют в попытке поджога завода в Словакии

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В Словакии гражданина Украины и двух граждан Латвии обвинили в подготовке поджога завода по производству беспилотников. Об этом сообщила газета Pravda со ссылкой на члена правительства страны.

Двух подозреваемых задержали непосредственно в Словакии. Один из них оказался украинцем, второй — гражданином Латвии. Третьего фигуранта, также латвийца, удалось задержать в Германии при взаимодействии местных силовых структур.

«Тот, которого удалось быстро задержать в Германии, благодаря взаимодействию с местными службами безопасности, имеет латышское гражданство. Из двух мужчин, задержанных в Словакии, один украинец и один латыш», — приводит Pravda слова политика.

О предотвращении поджога словацкая полиция сообщила 25 августа. По версии следствия, трое иностранцев готовили нападение на предприятие по заказу третьей стороны. Как уточняют местные СМИ, целью был завод компании Skyeton недалеко от Прешова, выпускающий беспилотники Raybird, которые используются ВСУ.

Немногим ранее в Европе произошла серия крупных происшествий на предприятиях оборонной промышленности и энергетики. В частности, взрывы и пожары фиксировались на заводах в Италии и других странах. При этом расследования не выявили признаков диверсий, а среди вероятных причин назывались нарушения техники безопасности и аварии.