Россиянам объяснили, как вернуть деньги, списанные при сбое банкомата. Фото: Pogiba Alexandra/GLOBAL LOOK PRESS

В банкомате может произойти сбой, когда в ходе операции средства будут списаны со счета, но не выданы наличными. Как сообщил член Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с Life.ru, паниковать в такой ситуации не стоит, поскольку средства можно гарантированно вернуть законным путем.

Главное правило при техническом сбое — действовать оперативно. Эксперт рекомендует сразу зафиксировать детали инцидента: записать точный адрес и номер устройства, время транзакции и запрошенную сумму. Если банкомат выдал чек или на экране появилось сообщение об ошибке, обязательно сделайте фото или сохраните бумажный документ.

Первый шаг для возврата средств — незамедлительный звонок в кредитную организацию, выпустившую вашу карту. Если устройство принадлежало стороннему банку, нужно уведомить и его службу поддержки. Обязательно необходимо зарегистрировать официальное обращение и записать присвоенный ему входящий номер.

По закону финансовая организация обязана провести внутреннее расследование. В ходе проверки специалисты изучат технические лог-файлы банкомата и при необходимости запросят записи с камер видеонаблюдения.

Сроки рассмотрения претензии зависят от характера операции. Для переводов внутри страны максимальный срок ожидания по закону составляет 30 дней, а для трансграничных — до 60 дней.

Накануне появилось сообщение, что в России резко выросло число мошеннических операций через банкоматы. Число таких операций увеличилось до 1 764 случаев во втором квартале 2026 года. Это выше значения за весь 2025 год, тогда было зарегистрировано 1,07 тысяч случаев.