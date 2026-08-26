Посольство РФ выразило соболезнования в связи с гибелью младенцев в Исламабаде Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российское посольство в Пакистане выразило искренние соболезнования родственникам погибших в результате пожара в родильном отделении больницы PIMS в Исламабаде. Об этом дипмиссия сообщила в своём Tелеграм-канале.

"Разделяем боль семей, понесших эту невосполнимую утрату, выражаем им искренние соболезнования", - написали дипломаты, пожелав близким жертв мужества и душевных сил.

Ранее KP.RU писал, что при пожаре в родильном отделении Пакистанского института медицинских наук в Исламабаде погибли 15 младенцев, спасти удалось только одного. Возгорание началось утром из-за взрыва компрессора кондиционера на третьем этаже, для расследования создана специальная комиссия.

Также сообщалось, что при пожаре на Амурском газохимическом комплексе пострадали около 150 человек, трое погибли, а 37 пострадавших проходят лечение, восемь из них — в тяжёлом состоянии.