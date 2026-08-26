Число погибших в результате схода оползня в Непале выросло до 31 Фото: REUTERS.

Число погибших в результате оползня, обрушившегося на Непал и Тибет, выросло до 31 человека. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные власти.

«По данным местных властей, по состоянию на 17:25 по местному времени число погибших возросло до 31 человека», - говорится в материале.

Согласно источнику, еще 93 человека пострадали в результате инцидента. Сообщается, что были установлены личности около 400 пропавших без вести путешественников, включая 291 иностранного гражданина. Среди них также числятся 26 сотрудников местных правоохранительных органов.

Напомним, что в Непале продолжается поисковая операция после разрушительного наводнения. Проливные дожди на севере Непала спровоцировали паводки и сход грунта.