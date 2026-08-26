Какая соль лучше всего подходит для консервирования: совет химика

Раньше йодированную соль действительно не рекомендовали для заготовок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

При домашнем консервировании лучше отдавать предпочтение обычной поваренной соли без лишних добавок, рассказал кандидат химических наук Андрей Дорохов. При этом современные виды йодированной соли сами по себе не делают овощи мягкими и не портят их вкус. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Для домашнего консервирования лучше использовать соль без ароматизаторов, красителей и технологических добавок, если они не предусмотрены рецептом», – отметил Дорохов.

По словам специалиста, раньше йодированную соль действительно не рекомендовали для заготовок. В ее составе использовали йодид калия, который при определенных условиях мог влиять на молочнокислые бактерии и менять свойства овощей. Сегодня производители в основном используют более стабильный йодат калия, который не оказывает такого воздействия.

Если банка помутнела, крышка вздулась или вкус заготовки изменился, причина обычно связана с нарушением технологии приготовления. Проблемы могут возникнуть из-за плохой стерилизации, недостатка соли или кислоты, некачественных овощей либо неправильного хранения.

Ранее диетолог Дарья Русакова предупредила, что домашние закрутки не стоит хранить дольше двух лет – после этого срока они могут стать небезопасными.