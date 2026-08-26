Суд в Петербурге вынес приговор по делу о хищении 120 млн рублей у Минкультуры Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Куйбышевском районном суде Северной столицы огласили приговор по делу о крупном хищении бюджетных средств. Деньги были выделены Министерством культуры на восстановление исторического корпуса интендантских складов, который расположен неподалеку от Мариинского театра. Сумма ущерба, по данным следствия, превысила 120 миллионов рублей. Информацию об этом предоставила объединенная пресс-служба судов города.

Фигурантами дела стали Алексей Бирюков, Николай Булыгин и Валерий Кудряшов. Суд признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере. В итоге каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 3,5 до 5,5 лет с отбыванием в колонии.

Один из осужденных, предприниматель Валерий Кудряшов, не присутствовал на заседании во время оглашения вердикта. В связи с этим суд объявил его в розыск. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Добавим, что это не единственный громкий случай в сфере культуры. В феврале Ленинский районный суд Ставрополя уже заключал под стражу заместителя министра культуры региона. Это дело также касалось мошеннических действий, но при организации крупного фестиваля в регионе.