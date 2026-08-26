В Донецкой области создадут две новые группировки ВСУ Фото: REUTERS.

На Украине в Донецкой области будут созданы две новые группировки войск. Командовать ими будут Денис Прокопенко (командир корпуса «Азов»* Национальной гвардии Украины) и Андрей Билецкий** (командир третьего корпуса Вооружённых сил Украины). Об этом написал Владимир Зеленский в своём Телеграм-канале.

Созданием новых группировок Зеленский намерен усилить донецкое направление. Он также уведомил, что присвоил Билецкому** звание героя.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о твёрдой уверенности России в победе в специальной военной операции. Как отметил представитель Кремля, динамика хода СВО это чётко демонстрирует.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также высказал уверенность, что Россия победит в СВО. Он заявил о технологическом превосходстве РФ над противником.

* - Верховный суд Российской Федерации признал «Азов» террористической организацией, она запрещена на территории России

** - внесен в список террористов и экстремистов в РФ