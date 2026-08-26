Президент Ирана Пезешкиан планирует встретиться с Путиным на саммите ШОС Фото: REUTERS.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует совершить визит в столицу Кыргызстана для участия в предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В рамках масштабного международного мероприятия иранский лидер рассчитывает провести двустороннюю встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Саммит ШОС в Бишкеке объединит глав государств-участников объединения для обсуждения актуальной повестки дня и координации совместных усилий на евразийском пространстве.

Как писал сайт KP.RU, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России планирует участвовать в саммите ШОС. При этом представитель Кремля уточнял, что на данный момент рано говорить что-либо о двусторонних встречах, которые могут быть проведены в ходе этой поездки.