Депутат Слуцкий поговорил с мотоциклистом, попавшим в ДТП с его автомобилем, фото: САВОСТЬЯНОВ Сергей/ТАСС

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий встретился с мотоциклистом, который попал в аварию с его машиной в центре Москвы накануне. Мужчина был принят в мотоклуб партии, как отметил Слуцкий в своем телеграм-канале.

"Сегодня встретился с Дмитрием Симончуком. Вчера мы познакомились при не самых приятных обстоятельствах. Главное, что все живы и здоровы, железо починим <...>. Дмитрий стал частью команды ЛДПР и вошел в наш мотоклуб. Добро пожаловать", - написал парламентарий.

Слуцкий добавил, что Симончук не только увлекается мотоциклами, но и является известным барменом, входящим в двадцатку лучших в России.

Напомним, в центре Москвы произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля Слуцкого. По словам политика, мотоциклист двигался с высокой скоростью и врезался в его машину. Мужчине оказали первую медицинскую помощь на месте, он отказался от госпитализации.

Ранее KP.RU сообщил, что мотоциклист врезался в "Аурус" Слуцкого в центре Москвы, никто не пострадал.