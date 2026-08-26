ИКИ РАН: Россияне не увидят "Кровавую Луну" Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Россияне не смогут увидеть "Кровавую Луну". Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Чтобы увидеть лунное затмение, в отличие от солнечного, за которым надо ещё погоняться, требуется только одно - чтобы на небе была Луна", - говорится в сообщении, добавив, что это условие не удастся выполнить в данном случае.

Уточняется, что тень Земли будет проходить по лунному диску с 05:33 до 08:53 по мск. Практически на всей территории России в этот момент на небе уже будет Солнце.

В лаборатории добавили ,что Луну и Солнце можно увидеть на небе одновременно, но этого не произойдет в этот день, так как суть затмения требует, чтобы Солнце и Луна располагались строго в противоположных секторах неба.

При этом небольшой край Луны останется не закрыт тенью, поэтому формально затмение считается частичным. Также там добавили, что это последнее затмение в 2026 году.

Ранее сайт KP.RU писал, что за прошедшие выходные на Солнце произошли 17 вспышек. Вероятность сильных вспышек в ближайшее время оценивается в 10-20%.