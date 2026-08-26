Художница из Тольятти создала картину из вырезок газеты «Комсомольская правда»

Для Ирины газетные вырезки являются не просто декором. Фото: Художник | ARTOSIPOVA/ ВКонтакте

Художница из Тольятти Ирина Осипова создала картину из вырезок газеты «Комсомольская правда». На ней изображены панельный дом, светящиеся окна, остановка, троллейбус и возвращающиеся домой люди. Обрамляют вечер из жизни города фрагменты газетных текстов. Об этом сообщает «КП-Самара».

«Комсомольская правда» знакома нескольким поколениям. Газета выпускается с 1925 года – сколько десятилетий ее читают! Мои бабушка и дедушка тоже ее любили, так что это еще и тема личной ностальгии. На моей картине газетные вырезки создают эффект, что человек идет домой не просто по улице, а через свое время», – поделилась автор работы.

Для Ирины вырезки из газет являются не просто декором. Она видит в них особую историческую связь людей:

«Когда я использую старую газету, то думаю о том, что кто-то держал ее в руках. Читал новости, переживал, радовался, строил планы. И спустя десятилетия этот кусочек чьей-то повседневной жизни оказывается на моей картине. Это удивительное чувство».

У тольяттинской художницы есть и другие работы, многие из них отправились покупателям из разных стран мира. Вдохновение она находит в обычных вещах: панельных домах, старых трамваях, окнах, в которых горят свет и жизнь.