Опасность домашнего вина: почему напиток может стать вредным для желудка

Врач Соломатина: Вино может превратиться в уксус при неправильном хранении Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Напиток домашних виноделов может начать превращаться в уксус, оставив его без вкусовых и ароматических качеств, если его неправильно хранить. Однако это лишь меньшее из зол. Об этом РИАМО заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

«Очень часто так и бывает. В основном теряются вкусовые и ароматические качества вина. Уксусная кислота может раздражать слизистую оболочку, очевидно, что такое противопоказано при гастрите и язвах. Разумеется, до состояния чистого уксуса это никто доводить не будет», - подчеркнула медик.

По словам специалиста, при таком типе производства вина уксус может выступать в качестве консерванта, сдерживая при этом некоторые типы микроорганизмов. Соломатина добавила, что уксус не может сдерживать споры грибка. Последние способны выживать даже при термической обработке.

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