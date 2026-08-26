Аллергия не отступает: врач назвала сроки окончания сезона

Точные сроки завершения сезона аллергии будут зависеть от температуры. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Погода этой осенью может повлиять на сроки окончания сезона аллергии. При прохладной температуре симптомы у большинства людей ослабнут к концу сентября, однако при теплой погоде они могут сохраняться дольше, рассказала аллерголог-иммунолог Елена Москаева. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Полностью, скорее всего, симптомы не уйдут, и как только дожди прекратятся, они могут возобновиться – и так до конца цветения пыльцы», – пояснила Москаева.

По словам специалиста, после дождя концентрация пыльцы в воздухе снижается, поэтому аллергикам обычно становится легче. Однако при высокой чувствительности организма симптомы могут сохраняться даже в дождливую погоду.

Точные сроки завершения сезона будут зависеть от температуры. Обычно пыльца исчезает после первых устойчивых заморозков. Осенью дополнительной причиной аллергии становятся споры плесневых грибков, которые могут находиться в воздухе вплоть до появления снега.

Ранее пульмонолог Татьяна Кунафина предупредила, что в холодное время года причиной аллергии могут стать клещи домашней пыли. Они особенно активно размножаются в помещениях с большим количеством ковров и мягкой мебели.