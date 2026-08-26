Состоялся первый выпуск кадровой программы для участников СВО «Герои Адыгеи»

Фото: пресс-служба Главы Адыгеи

В Республике Адыгея состоялась торжественная церемония вручения дипломов первому выпуску участников региональной кадровой программы «Герои Адыгеи».

Этот проект был инициирован Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, сначала стартовав на федеральном уровне, а затем получив развитие в регионах страны. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов напомнил, что республиканская программа начала свою работу год назад. На протяжении всего этого времени слушатели осваивали тонкости государственного и муниципального управления, изучали отраслевую специфику экономики региона, а также перенимали профессиональный опыт непосредственно под руководством республиканских министров и глав муниципальных образований.

«За плечами выпускников – служба Отечеству, участие в СВО. Они защищали интересы России с оружием в руках, и их многогранный опыт в дальнейшем должен помочь и в мирной жизни», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава региона акцентировал внимание на том, что сегодня республика и вся страна остро нуждаются именно в таких людях — людях дела, которые знают истинную цену слову, приказу и человеческой жизни, умеют эффективно работать в единой команде, молниеносно принимать решения в самых сложных обстоятельствах и никогда не отступают перед трудностями.

По убеждению Мурата Кумпилова, знания и компетенции, полученные в рамках образовательного курса, позволят выпускникам программы с успешно решать поставленные рабочие задачи, где бы они ни продолжали своё служение родной республике.

«А главной оценкой их деятельности станет доверие и признательность жителей Адыгеи», - констатировал Глава республики.