Вместо списка дел - список достижений: как завершить лето на позитиве

Психолог Пахомова: Вспомните хорошие события и свои изменения в конце лета Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В конце августа лучше всего вспомнить хорошие события и собственные изменения за прошедшее лето, а не составлять список того, что вы не успели сделать. Об этом РИАМО рассказала психолог Елена Пахомова.

«Самое главное - ответить себе не на вопрос: „Что я не успела сделать этим летом?“ Именно здесь чаще всего люди начинают тревожиться и переживать: лето закончилось, а я что-то не успел сделать. Лучше поменять его на другой вопрос: „А что хорошего со мной случилось этим летом? Что во мне выросло? В чем я прирос? Что чудесного было этим летом?“. И дальше рассматривать конец лета не как конец чего-то прекрасного и начало чего-то ужасного, а скорее как смену сезона, смену фокуса внимания», - посоветовала психолог.

По мнению Пахомовой, часто поднять настроение помогает творчество. Это могут быть работа с деревом или красками, шитье, вязание, пение или игра на музыкальных инструментах. В общем все, где нет четких правил, только лишь желание творить и пробовать что-то делать.

«В этой грусти, а иногда даже в скуке, может родиться что-то очень интересное: какие-то новые идеи, новые замыслы, которые потом можно осуществить и почувствовать, что жизнь не стоит на месте, не заканчивается, а только переходит в новый интересный этап. И можно начать писать новую главу своей жизни», - подытожила эксперт.

Как KP.RU писал ранее, концерты и фестивали дарят яркие эмоции, но с точки зрения физиологии организм воспринимает такие мероприятия как серьезную нагрузку. Световые эффекты, громкая музыка, скопление людей и сильные переживания активируют сразу несколько гормональных систем.