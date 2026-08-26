Как распознать катаракту: врач назвал первые изменения зрения

Блики перед глазами могут оказаться признаком катаракты. Фото: Dmytro Zinkevych / Shutterstock / Fotodom

Катаракта часто развивается постепенно и без боли, поэтому первые изменения зрения можно долго не замечать. Однако появление тумана перед глазами, повышенной чувствительности к свету или ухудшение зрения в сумерках могут быть поводом обратиться к офтальмологу, рассказал офтальмолог-хирург Азер Багиров. Об этом пишет aif.ru.

«Свету становится труднее проходить внутрь глаза, и изображение теряет четкость. Процесс этот обычно не вызывает боли, поэтому на ранних стадиях человек может долго не замечать изменений зрения», – пояснил медик.

Одним из ранних признаков заболевания может стать ощущение, будто человек смотрит через запотевшее или грязное стекло. При этом протирание очков или глаз не помогает. Также могут появиться блики и ореолы вокруг источников света, особенно ночью, а привычного освещения при чтении становится недостаточно.

Катаракта может развиваться с разной скоростью на обоих глазах, поэтому один из них иногда начинает видеть хуже другого. В некоторых случаях дальнозоркие люди временно замечают улучшение зрения вблизи. Выявить катаракту можно во время обычного осмотра у офтальмолога.

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