Вирусолог Аграновский: потепление может помочь вирусу Усуту выйти на север

Вирус Усуту может представлять особую опасность для пожилых людей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Арбовирусы, к которым относится вирус Усуту, распространяются не напрямую между людьми, а через определенных переносчиков – прежде всего комаров. Изменение климата и распространение подходящих для вируса видов комаров может способствовать появлению инфекции в новых регионах, рассказал вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Об этом пишет ОТР.

«Эти условия начинают реализоваться в других странах, которые раньше этот вирус у себя не обнаруживали. Значит, эти комары проникли, может, потеплело, они «переехали» в северные и другие страны», – пояснил вирусолог.

По словам специалиста, отличить арбовирусную инфекцию от обычной ОРВИ только по симптомам практически невозможно. У заболевших могут повышаться температура, появляться головная и мышечная боль, слабость, недомогание и кожная сыпь. Специфического лечения, как правило, нет – применяется поддерживающая терапия.

Вирус Усуту может представлять особую опасность для пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. При этом эксперт считает, что его быстрое распространение по примеру COVID-19 маловероятно.

Напомним, вирус Усуту продолжает распространяться по Европе. Инфекцию обнаружили в южных странах, а затем она добралась до Шотландии.