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НовостиЗдоровье26 августа 2026 15:52

Вирусолог Аграновский: потепление может помочь вирусу Усуту выйти на север

Арбовирусы, включая Усуту, передаются человеку через укусы комаров
Анастасия ПИГИНА
Вирус Усуту может представлять особую опасность для пожилых людей.

Вирус Усуту может представлять особую опасность для пожилых людей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Арбовирусы, к которым относится вирус Усуту, распространяются не напрямую между людьми, а через определенных переносчиков – прежде всего комаров. Изменение климата и распространение подходящих для вируса видов комаров может способствовать появлению инфекции в новых регионах, рассказал вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Об этом пишет ОТР.

«Эти условия начинают реализоваться в других странах, которые раньше этот вирус у себя не обнаруживали. Значит, эти комары проникли, может, потеплело, они «переехали» в северные и другие страны», – пояснил вирусолог.

По словам специалиста, отличить арбовирусную инфекцию от обычной ОРВИ только по симптомам практически невозможно. У заболевших могут повышаться температура, появляться головная и мышечная боль, слабость, недомогание и кожная сыпь. Специфического лечения, как правило, нет – применяется поддерживающая терапия.

Вирус Усуту может представлять особую опасность для пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. При этом эксперт считает, что его быстрое распространение по примеру COVID-19 маловероятно.

Напомним, вирус Усуту продолжает распространяться по Европе. Инфекцию обнаружили в южных странах, а затем она добралась до Шотландии.