Суд в США обязал Meta* выплатить 18 млрд долларов по делу о вреде детям Фото: REUTERS.

Американская корпорация Meta* достигла внесудебного соглашения с американскими прокурорами на сумму 18 млрд долларов для урегулирования претензий, касающихся защиты детей. Напомним, речь идёт об обвинениях в "зомбировании" детей короткими видео и лентами, нарочно сделанными так, чтобы люди как можно дольше занимались "скроллингом" (просмотр публикаций).

Деньги от штрафа пойдут на программы, посвящённые безопасности детей. Meta* выплатит 30% от суммы по соглашению, но с условием. Они хотят, чтобы YouTube и TikTok ограничили время подростков в соцсетях до одного часа в день, и также заплатили по трети от штрафа.

Согласно достигнутому соглашению, соцсети должны блокировать приложения ночью, отключать уведомления в "школьном режиме" и информировать о времени использования каждые 15 минут. Подросткам не будет доступен счётчик лайков и некоторые фильтры. Также усилят функции родительского контроля и защиту от вредного контента. Соглашение достигнуто с участием 51 генпрокурора в рамках иска против корпорации за зависимость подростков от соцсетей.

Ранее KP.RU сообщил, что до признания экстремистской Meta* зарабатывала на российской аудитории до 40 млрд долларов в год.

* - корпорация, признанная экстремистской и террористической в России