Володин призвал граждан России доверять только официальной информации

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал россиян перепроверять любую резонансную информацию в официальных источниках. Слова политика приводит пресс-служба палаты парламента.
"Если видите, что тема носит резонансный характер, она затрагивает ваши интересы - перепроверьте ее в официальных источниках", - сказал Володин.
По его словам, в социальных сетях часто тиражируются фейки, которые распространяются Западом с территории Украины. Володин утверждает, что их цель - создать напряжение в обществе.
Председатель Госдумы подчеркнул, что настоящие заявления депутатов публикуются только на сайте палаты парламента или их каналах в мессенджерах.
Ранее сайт KP.RU писал, что число оснований для прекращения российского гражданства для мигрантов, по словам Володина, превысило 80.