Володин призвал граждан России доверять только официальной информации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал россиян перепроверять любую резонансную информацию в официальных источниках. Слова политика приводит пресс-служба палаты парламента.

"Если видите, что тема носит резонансный характер, она затрагивает ваши интересы - перепроверьте ее в официальных источниках", - сказал Володин.

По его словам, в социальных сетях часто тиражируются фейки, которые распространяются Западом с территории Украины. Володин утверждает, что их цель - создать напряжение в обществе.

Председатель Госдумы подчеркнул, что настоящие заявления депутатов публикуются только на сайте палаты парламента или их каналах в мессенджерах.

Ранее сайт KP.RU писал, что число оснований для прекращения российского гражданства для мигрантов, по словам Володина, превысило 80.