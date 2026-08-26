Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика26 августа 2026 16:14

Володин призвал граждан России доверять только официальной информации

Председатель Государственной думы Володин призвал россиян перепроверять любую резонансную информацию
Вениамин ЗАХАРОВ
Володин призвал граждан России доверять только официальной информации

Володин призвал граждан России доверять только официальной информации

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал россиян перепроверять любую резонансную информацию в официальных источниках. Слова политика приводит пресс-служба палаты парламента.

"Если видите, что тема носит резонансный характер, она затрагивает ваши интересы - перепроверьте ее в официальных источниках", - сказал Володин.

По его словам, в социальных сетях часто тиражируются фейки, которые распространяются Западом с территории Украины. Володин утверждает, что их цель - создать напряжение в обществе.

Председатель Госдумы подчеркнул, что настоящие заявления депутатов публикуются только на сайте палаты парламента или их каналах в мессенджерах.

Ранее сайт KP.RU писал, что число оснований для прекращения российского гражданства для мигрантов, по словам Володина, превысило 80.