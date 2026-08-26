Снять стресс можно за несколько минут: семь простых способов Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Когда стресс застает врасплох, не обязательно тратить часы на восстановление. Существуют быстрые техники, которые помогают прийти в норму буквально за несколько минут. О них рассказала aif.ru кандидат медицинских наук Галина Энгельгардт.

Врач посоветовала начать с дыхания, делая выдох вдвое длиннее вдоха (например, три секунды на вдох и шесть на выдох) в течение 3-5 минут. Также она рекомендовала напрячь всё тело на 5-10 секунд, а затем резко расслабиться, чтобы снизить уровень гормона стресса.

Для снятия напряжения специалист предложила переводить взгляд с близкого предмета на дальний объект, например, в окно. Полезно сжимать и разжимать кулаки или растягивать пальцы рук, так как на кистях много рефлекторных зон.

Энгельгардт отметила эффективность упражнения «Я вижу, слышу, чувствую»: по полминуты концентрироваться на образах, звуках и ощущениях вокруг. Если есть время, она посоветовала заняться творчеством до 40 минут — рисованием или лепкой, чтобы отвлечь мозг и снять мышечные зажимы.

При этом недостаточная физическая нагрузка, постоянный стресс, нехватка сна и неподходящее питание могут оказывать отрицательное воздействие на здоровье и сокращать активный и независимый период жизни. Об этом пишет «Царьград» со ссылкой на гериатра Министерства здравоохранения РФ Ольгу Ткачеву.