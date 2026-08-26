Три человека, включая ребенка, ранены в результате атаки ВСУ по Донецку Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

Три человека, включая одного ребенка, получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины по центру Донецка. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня центр Донецка в разгар дня подвергся атаке украинских вооруженных формирований. <...> В результате обстрелов ранения различной степени тяжести получили три человека, в том числе ребенок», - написал он в мессенджере MAX.

Данные по погибшим и другим раненым, как заявил Пушилин, уточняются. Удары киевского режима были зафиксированы в густонаселенной части города.

Напомним, что ВСУ нанесли удары по району крупного торгового центра в Киевском районе Донецка в ДНР.

Ранее KP.RU сообщал, что посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник прокомментировал теракты ВСУ против мирного населения России. Дипломат отметил, что Запад руками Киева пытается принудить Москву к переговорам, однако такая логика абсурдна.