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НовостиПроисшествия26 августа 2026 16:18

Три человека, включая ребенка, ранены в результате атаки ВСУ по Донецку

Три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ по центру Донецка, данные по погибшим и другим раненым уточняются
Мария МАМАЕВА
Три человека, включая ребенка, ранены в результате атаки ВСУ по Донецку

Три человека, включая ребенка, ранены в результате атаки ВСУ по Донецку

Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

Три человека, включая одного ребенка, получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины по центру Донецка. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня центр Донецка в разгар дня подвергся атаке украинских вооруженных формирований. <...> В результате обстрелов ранения различной степени тяжести получили три человека, в том числе ребенок», - написал он в мессенджере MAX.

Данные по погибшим и другим раненым, как заявил Пушилин, уточняются. Удары киевского режима были зафиксированы в густонаселенной части города.

Напомним, что ВСУ нанесли удары по району крупного торгового центра в Киевском районе Донецка в ДНР.

Ранее KP.RU сообщал, что посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник прокомментировал теракты ВСУ против мирного населения России. Дипломат отметил, что Запад руками Киева пытается принудить Москву к переговорам, однако такая логика абсурдна.