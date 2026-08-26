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НовостиПолитика26 августа 2026 16:53

Посол Рузбехани: США оказывают давление на Оман в вопросе соглашения по Ормузу

Рузбехани заявил, что США мешают Оману подписать соглашение по Ормузскому проливу
Марк СОКОЛОВ
Посол Рузбехани: США оказывают давление на Оман в вопросе соглашения по Ормузу

Посол Рузбехани: США оказывают давление на Оман в вопросе соглашения по Ормузу

Фото: REUTERS.

США оказывают давление на Оман и мешают ему заключить соглашение с Ираном по Ормузскому проливу. Об этом заявил посол Ирана в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани.

По словам дипломата, Тегеран и Маскат уже провели переговоры по безопасному использованию одного из ключевых морских маршрутов региона. Стороны приблизились к достижению договоренностей, однако окончательное оформление соглашения затягивается.

«Мы приблизились к хорошим результатам. Но, к сожалению, из-за влиятельного давления США на Оман подписание соглашения с Оманом пока откладывается», — заявил Рузбехани.

Ранее Иран и Оман объявили о намерении создать в Ормузском проливе временный морской коридор под совместным управлением. Параллельно стороны продолжили технические консультации по созданию постоянного маршрута. Тегеран также заявил о готовности обсуждать безопасность судоходства с другими арабскими государствами Персидского залива.

Накануне Иран и Оман договорились о совместном разминировании временного морского коридора в Ормузском проливе. Управлять маршрутом стороны намерены совместно, одновременно продолжая переговоры о постоянном механизме судоходства. Договоренности были достигнуты на фоне сохраняющейся напряженности вокруг пролива и ограничений на движение судов.