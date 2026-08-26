После покупки дачи можно оказаться в суде: на что важно обратить внимание Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Покупка дачи без четких границ грозит судебными исками и отказом в регистрации. С 1 марта 2025 года закон прямо запрещает любые сделки с участками, если в ЕГРН нет точных координат. Об этом aif.ru рассказала судебный юрист Любава Трофимова.

Эксперт пояснила, что старая практика откладывать межевание «на потом» больше не работает. Если границы не определены, Росреестр приостановит регистрацию на три месяца. В итоге покупатель рискует остаться без оформленного дома или бани, так как права на постройки регистрируются только вместе с землей.

Юрист предупредила, что отсутствие межевания часто ведет к спорам с соседями и наложению границ. Решить такие конфликты можно только через суд, что требует времени и денег. Кроме того, участок без координат нельзя продать, заложить в банк или передать по наследству без проблем.

Трофимова рекомендовала заранее заказать выписку из реестра и проверить наличие границ. Если данных нет, нужно нанять инженера для составления межевого плана и согласовать его с соседями. Только после внесения изменений в ЕГРН можно безопасно подписывать договор купли-продажи.

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