Глава ДНР Пушилин назвал удар по Донецку очередным военным преступлением Киева. Фото: Roman Naumov/URA.RU

Удар ВСУ по жилым кварталам Донецка стал очередным военным преступлением Киева. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем канале в Max.

По данным главы республики, в результате атаки на центр города ранения получили три мирных жителя, среди них ребенок. Информация о возможных других пострадавших и погибших уточняется.

«Это очередное военное преступление киевского режима, который вновь и вновь показывает свою террористическую сущность — стрелять по мирным кварталам в часы пик», — написал Пушилин.

Ранее ВСУ нанесли удары по Донецку, в результате которых погиб один мирный житель и еще четверо получили ранения. Под огнем оказались торговые ряды и жилой дом. Среди пострадавших были женщины. Повреждения также получили гражданские объекты города.