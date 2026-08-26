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НовостиПолитика26 августа 2026 17:15

Глава ДНР Пушилин назвал удар по Донецку очередным военным преступлением Киева

Пушилин заявил, что атакой на Донецк Киев показал свою террористическую сущность
Марк СОКОЛОВ
Глава ДНР Пушилин назвал удар по Донецку очередным военным преступлением Киева. Фото: Roman Naumov/URA.RU

Глава ДНР Пушилин назвал удар по Донецку очередным военным преступлением Киева. Фото: Roman Naumov/URA.RU

Удар ВСУ по жилым кварталам Донецка стал очередным военным преступлением Киева. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем канале в Max.

По данным главы республики, в результате атаки на центр города ранения получили три мирных жителя, среди них ребенок. Информация о возможных других пострадавших и погибших уточняется.

«Это очередное военное преступление киевского режима, который вновь и вновь показывает свою террористическую сущность — стрелять по мирным кварталам в часы пик», — написал Пушилин.

Ранее ВСУ нанесли удары по Донецку, в результате которых погиб один мирный житель и еще четверо получили ранения. Под огнем оказались торговые ряды и жилой дом. Среди пострадавших были женщины. Повреждения также получили гражданские объекты города.