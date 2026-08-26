Власти обсудили снижение фискальной нагрузки на инвестирующие в защиту компании

Вопрос рассматривался на совещании по повышению защищенности предприятий под руководством первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. Фото: Софья Сандурская/ТАСС

В России обсудили возможность снизить фискальную нагрузку и административные барьеры для компаний, которые вкладываются в защиту своих производственных объектов. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Вопрос рассматривался на совещании по повышению защищенности предприятий под руководством первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. В обсуждении участвовали представители крупнейших промышленных компаний и отраслевых организаций.

«В частности, рассмотрена возможность снижения фискальной нагрузки на компании, инвестирующие в защиту своих объектов, а также снижение административных барьеров для таких организаций», — говорится в сообщении кабмина.

Участники также рассмотрели предложенные Российским союзом промышленников и предпринимателей меры по защите предприятий от различных угроз. Отдельное внимание уделили механизмам поддержки компаний, объекты которых уже пострадали.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о повышении безопасности критически важных объектов инфраструктуры. Документ предусматривает механизм временного управления предприятиями, если собственник не обеспечивает необходимый уровень их защиты. В правительстве подчеркнули, что эта мера не означает национализации и будет применяться в отдельных случаях. Одной из задач нового механизма станет защита предприятий от террористических атак и ускорение восстановления их работы.