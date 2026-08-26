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НовостиВ мире26 августа 2026 18:15

В Киеве рассматривают Кулебу в качестве кандидата на пост посла в США

Украинские СМИ предполагают, что Кулеба может занять посла в Штатах
Вениамин ЗАХАРОВ
В Киеве рассматривают Кулебу в качестве кандидата на пост посла в США. Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В Киеве рассматривают Кулебу в качестве кандидата на пост посла в США. Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В Киеве рассматривают бывшего главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в качестве кандидата на пост украинского посла в США. Об этом сообщило украинское издание Kyiv Independent.

"Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба может стать следующим послом Украины в Вашингтоне", - говорится в материале.

Отмечается, что Кулебу рассматривают как кандидата, который "понравится" публике в США. Однако на данный момент неизвестно, согласится ли он на потенциальное предложение о новой работе.

Ранее сообщалось, что украинские власти уже почти месяц не могут определиться с кандидатурой посла страны в Соединенных Штатах. Причиной тому стал острый кадровый дефицит. Этот пост остался вакантными после увольнения Ольги Стефанишиной.

Как писал сайт KP.RU, на Западе сильно озаботились тем, что Украина осталась без своего посла в Вашингтоне.