Вагенкнехт призвала поддерживающих Киев политиков ФРГ отправиться на фронт. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Основательница партии BSW (ранее партия «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость») Сара Вагенкнехт выступила с критикой главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля и других немецких политиков, которые выступают за дальнейшую поддержку Киева.

«Я думаю, что тому, кто хочет непременно продлить этот конфликт и кто, как Вадефуль, совершенно не понимая реальность, делает ставку на военную победу Украины, следует самому отправиться на фронт», - написала она на своей странице в социальных сетях.

Несколькими днями ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл с необъявленным визитом в Киев.

Сайт KP.RU также писал, что глава внешнеполитического ведомства Германии признал нехватку средств у Германии на военную поддержку Украины.