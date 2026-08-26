Число погибших при наводнении в Непале возросло до 157 человек Фото: REUTERS.

Число погибших в результате сильного наводнения в Непале возросло до 157 человек. Об этом сообщает издание Ratopati со ссылкой на местные правоохранительные органы.

«Число погибших в результате сильного наводнения в районе Расува достигло 157», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что число погибших от наводнения достигло 95 человек. Пропавшими без вести числятся порядка 384 туристов, из которых 291 - иностранцы.

Сильное наводнение произошло в Непале утром 26 августа. По предварительной версии, волна паводка образовалась из-за схода снежно-каменной лавины на границе страны с Китаем. В сети также появились кадры, на которых видно, как мощный водяной поток сметает пограничный пункт пропуска и накрывает находящихся рядом людей.