Сын Кочаряна заявил, что у него нет больших ожиданий от правосудия Армении. Фото: Diego Herrera/ Keystone Press Agency/ Global Look Press

Депутат армянского парламента Левон Кочарян, сын экс-президента страны Роберта Кочаряна, заявил, что у него нет больших ожиданий от правосудия.

"У меня нет больших ожиданий от правосудия. Когда приходишь в суд, ждешь, что он осуществит правосудие, не будет оказываться давление. Но в целом за восемь лет я вижу общую картину", - заявил Кочарян.

Напомним, Кочаряна, ранее находящегося в больнице, доставили в антикоррупционный суд. В Генеральной прокуратуре Армении возбудили уголовное дело в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Он обвиняется в злоупотреблении служебным положением, получении взятки в особо крупных размерах и отмывании денег.

Ранее Кочарян был доставлен в Службу национальной безопасности страны. Сотрудники СБН также провели обыски в квартире сына экс-президента Левона Кочаряна.