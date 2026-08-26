Диетолог назвал главное полезное свойство кабачков

Диетолог Поляков: кабачки помогают в работе кишечника Фото: Enez Selvi / Shutterstock / Fotodom

Кабачки - это очень полезный овощ, который хорошо помогает в работе кишечника. Об этом в беседе с aif.ru сообщил диетолог Антон Поляков.

По его словам, кабачков можно съесть довольно много, и это не повлияет на фигуру.

«Кабачки обладают рядом полезных свойств. Они благоприятно влияют на пищеварительную систему, в кабачке много клетчатки, причем как растворимой, так и нерастворимой. Это и улучшение моторики кишечника, и питание для полезной микрофлоры», - сказал он.

Эксперт отметил, что в этом овоще много пектинов, а полезная микрофлора человека любит пектины. Кроме того, пектин довольно неплохо связывает часть холестерина и выводит его.

Как рассказал RT, несмотря на то, что кабачки — полезный и легко усваиваемый продукт, однако в ряде случаев их лучше исключить из рациона. При обострении болезней ЖКТ и повышенной кислотности этот овощ может навредить.