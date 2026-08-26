В Госдуме предложили создать реестр недобросовестных арендаторов жилья

Депутат Новичков: черный список арендаторов жилья поможет защитить собственников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В России следует создать единый госреестр недобросовестных арендаторов жилья. Об этом в беседе с «Абзацем» сказал депутат Госдумы Николай Новичков.

«Безусловно, людей, которые игнорируют свои обязательства как арендаторы, нужно наказывать. Я бы рекомендовал Минстрою взять этот вопрос под особый контроль, чтобы собственники были уверены в сохранности своих квартир», – отметил парламентарий.

По словам политика, в стране уже есть реестры недобросовестных учредителей и руководителей предприятий. Минстрой спокойно смог бы выполнять эту функцию при поддержке ФНС, полагает Новичков.

KP.RU сообщил, что долгосрочная аренда однокомнатных квартир и студий площадью 20–40 кв. м в крупных городах страны с апреля по август этого года в среднем подорожала всего на 1,4%. При этом год назад рост был почти вдвое выше. В некоторых регионах снять квартиру и вовсе стало дешевле.