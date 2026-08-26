"Серьезный и профессиональный характер": Гросси заявил о хороших отношениях с Россией

Гросси заверил, что сохранит серьезные отношения с РФ при избрании генсеком ООН. Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал о текущих отношениях с российской стороной. Он назвал хорошим характер взаимодействия с Москвой. Рафаэль Гросси заверил, что сохранит серьезные и профессиональные отношения с РФ при возможном избрании генеральным секретарем ООН, цитирует ТАСС.

Глава МАГАТЭ отметил, что его контакты с Москвой основаны на взаимном уважении. Он также сообщил о позитивных встречах с представителями российской власти.

"Я уверен, что [в случае избрания генсеком ООН] наши рабочие отношения [с Россией] будут носить весьма серьезный и профессиональный характер", - констатировал Рафаэль Гросси.

21 августа прошел второй предварительный раунд выборов на пост генсека ООН. Лидирующую позицию удерживает представитель Гайаны Каролин Родригес-Биркетт.