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НовостиПолитика26 августа 2026 22:38

"Серьезный и профессиональный характер": Гросси заявил о хороших отношениях с Россией

Гросси заверил, что сохранит серьезные отношения с РФ при избрании генсеком ООН
Алина КОЧНЕВА
Гросси заверил, что сохранит серьезные отношения с РФ при избрании генсеком ООН. Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гросси заверил, что сохранит серьезные отношения с РФ при избрании генсеком ООН. Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал о текущих отношениях с российской стороной. Он назвал хорошим характер взаимодействия с Москвой. Рафаэль Гросси заверил, что сохранит серьезные и профессиональные отношения с РФ при возможном избрании генеральным секретарем ООН, цитирует ТАСС.

Глава МАГАТЭ отметил, что его контакты с Москвой основаны на взаимном уважении. Он также сообщил о позитивных встречах с представителями российской власти.

"Я уверен, что [в случае избрания генсеком ООН] наши рабочие отношения [с Россией] будут носить весьма серьезный и профессиональный характер", - констатировал Рафаэль Гросси.

21 августа прошел второй предварительный раунд выборов на пост генсека ООН. Лидирующую позицию удерживает представитель Гайаны Каролин Родригес-Биркетт.