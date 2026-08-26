"Нужно учитывать все обстоятельства": Масадыков прокомментировал возможное исключение Армении из ОДКБ

Генсек ОДКБ: решение об исключении Армении примут верховные главнокомандующие. Фото: Roman Naumov/GLOBAL LOOK PRESS

Армянские власти в последнее время часто упоминают возможный выход Еревана из ОДКБ. Такое решение могут принять только верховные главнокомандующие стран. Организация будет учитывать все приводящие к этому обстоятельства. Такой комментарий дал генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков в беседе с ТАСС.

Он отметил, что армянские политики то поднимают, то снимают данный вопрос с повестки. По мнению Таалатбека Масадыкова, на это, вероятно, есть причины.

"Членами совета являются верховные главнокомандующие наших стран - членов организации. Это решение [об исключении Армении] - за ними. Но я думаю, что всегда при принятии решений нужно учитывать все обстоятельства и моменты", - сказал генсек ОДКБ.

Премьер Армении Никол Пашинян утверждает, что был бы не против вывести страну из Организации Договора о коллективной безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на это заявление. Он напомнил, что Ереван вполне может принять такое решение и покинуть организацию.