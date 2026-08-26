В Москве с 9 по 12 сентября пройдет научная конференция «Репродуктивные технологии сегодня и завтра»

Повышение рождаемости в России - одна из основных задач, которой сегодня уделяется особое внимание. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Ведущие эксперты обсудят в Москве ключевые вопросы репродуктивного здоровья и помощь пациентам в борьбе с бесплодием. С 9 по 12 сентября в столице пройдет XXXVI Ежегодная международная конференция Российской Ассоциации Репродукции Человека (РАРЧ) «Репродуктивные технологии сегодня и завтра».

Повышение рождаемости в России - одна из основных задач, которой сегодня уделяется особое внимание. Вопросы репродуктивного здоровья становятся все более важными как для системы здравоохранения, так и для общества в целом. Современная медицина шагнула далеко вперед, помогая семьям реализовывать заветные мечты о ребенке, а развитие научных исследований открывает новые возможности диагностики, профилактики и лечения нарушений репродуктивной функции.

Конференция станет экспертной площадкой для общения экспертов-репродуктологов, эмбриологов, акушеров-гинекологов, урологов, андрологов, генетиков, эндокринологов, специалистов лабораторной диагностики и других специалистов.

В 2026 году российская репродуктивная медицина отметит сразу три значимых даты: 40 лет со дня рождения первого ребенка после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), 35 лет Российской Ассоциации Репродукции Человека и 30 лет Регистра вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

«Сегодня эти даты воспринимаются не просто как юбилеи. Они напоминают, насколько быстро идеи становятся технологиями, технологии - стандартами, а вчерашние научные дискуссии — повседневной клинической практикой. За эти годы изменились методы, оборудование, подходы к лечению. Не изменилась только суть нашей работы - стремление находить решение там, где его еще вчера не существовало. Репродуктивная медицина всегда находилась на границе возможностей. Именно здесь особенно быстро появляются новые знания, именно здесь особенно остро ощущается ответственность за каждое принятое решение, именно здесь будущее становится настоящим раньше, чем во многих других областях медицины», - отметил президент РАРЧ, генеральный директор клиники «МЦРМ», профессор Владислав Корсак.

Насыщенная научная программа конференции включает доклады, семинары и мастер-классы. Участники обсудят современные подходы к применению вспомогательных репродуктивных технологий — от подготовки пациентов к лечению и проведения программ ВРТ до ведения беременности. Ключевыми темами конференции станут проблемы женского и мужского бесплодия, криоконсервации гамет и эмбрионов, сохранения фертильности, донорства, клинической эмбриологии и репродуктивной генетики.

Запланирована работа в секциях: они будут посвящены темам, которые сегодня активно развиваются во всем мире. В их числе – применение медиками искусственного интеллекта в клинической эмбриологии, новые технологии в репродукции, диагностика и лечение женского бесплодия, а также плюсы и минусы позднего материнства.