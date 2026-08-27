В Амурской области появились адаптированные для китайцев аптеки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Граждане Китая могут чувствовать себя в России более чем комфортно. В стране создали аптеки, адаптированные для гостей из КНР. Сертификаты соответствия стандарту China Friendly выданы заведениям в Амурской области. Всего таких аптек сейчас не менее пяти, пишет РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

"Наличие документа исключает ситуации, когда гость из КНР сталкивается с сервисом, не соответствующим его ожиданиям из-за культурных различий или отсутствия необходимой инфраструктуры", - рассказали специалисты о прохождении аптеками сертификации.

Все вывески в таких магазинах продублированы на китайском языке. Кроме того, в этих аптеках переведены названия групп препаратов, а в прикассовой зоне гости из КНР могут быстро перевести всё необходимое с русского на китайский с помощью специальной программы.

Спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с международными организациями Борис Титов сообщил, что после 2027 года Россия и Китай перейдут на бессрочный безвизовый режим. Это создает сплошные преимущества, добавил он.