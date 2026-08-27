Bloomberg: США хотят конфисковывать иранские танкеры по законам XIX века. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Министерство юстиции США готовится возобновить работу так называемых «призовых судов» — давно бездействующих военно-морских трибуналов, которые упростят процедуру захвата иранских нефтяных танкеров, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Цель инициативы — усилить блокаду Ирана и компенсировать издержки конфликта. Однако эксперты агентства уверены, что реализация проекта столкнется с юридическими сложностями: это историческая область права, которая не проверялась в современных условиях.

В качестве основной площадки для работы суда рассматривается федеральный суд первой инстанции Южного округа Техаса. Расположенный в порту Хьюстона крупнейший в стране нефтехимический комплекс способен обеспечить хранение значительных объемов конфискованной нефти, сообщают источники.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что война между США и Ираном завершится «довольно скоро». По словам американского лидера, на скорое окончание конфликта указывает восстановление судоходства через Ормузский пролив. Трамп отметил, что через стратегически важный водный путь уже проходит большое количество судов.