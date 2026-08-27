Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 августа 2026 5:49

Посольство РФ: два россиянина пропали без вести после схода селя в Тибете

Местонахождение еще трех россиян после схода селя в Тибете устанавливается
Мария СПИРИДОНОВА
Посольство РФ: два россиянина пропали без вести после схода селя в Тибете. Фото: Sergey Malkov/Russian Look/Global Look Press

Посольство РФ: два россиянина пропали без вести после схода селя в Тибете. Фото: Sergey Malkov/Russian Look/Global Look Press

Двое граждан России числятся пропавшими без вести после схода селя в уезде Гьиронг Тибетского автономного района КНР, сообщили в посольстве РФ в Китае. Местонахождение еще трех россиян в настоящее время устанавливается.

В дипмиссии уточнили, что информация о пропавших поступила от местных властей по состоянию на утро 27 августа.

В Тибетском автономном районе КНР в уезде Гьиронг (район города Шигадзе) 26 августа сошел мощный селевой поток. В результате стихийного бедствия погибли три человека, поиск 558 человек продолжается.

В Непале, по данным местных властей, более 826 человек пропали без вести из-за наводнения, из них почти 600 — иностранцы. Число погибших в стране достигло 162. Министр инфраструктуры Непала Сунил Ламсал заявил, что ущерб от разбушевавшейся стихии составляет минимум 1,3 миллиарда долларов. По предварительным данным, причиной ЧП стали землетрясение и последовавший за ним оползень.