Посольство РФ: два россиянина пропали без вести после схода селя в Тибете. Фото: Sergey Malkov/Russian Look/Global Look Press

Двое граждан России числятся пропавшими без вести после схода селя в уезде Гьиронг Тибетского автономного района КНР, сообщили в посольстве РФ в Китае. Местонахождение еще трех россиян в настоящее время устанавливается.

В дипмиссии уточнили, что информация о пропавших поступила от местных властей по состоянию на утро 27 августа.

В Тибетском автономном районе КНР в уезде Гьиронг (район города Шигадзе) 26 августа сошел мощный селевой поток. В результате стихийного бедствия погибли три человека, поиск 558 человек продолжается.

В Непале, по данным местных властей, более 826 человек пропали без вести из-за наводнения, из них почти 600 — иностранцы. Число погибших в стране достигло 162. Министр инфраструктуры Непала Сунил Ламсал заявил, что ущерб от разбушевавшейся стихии составляет минимум 1,3 миллиарда долларов. По предварительным данным, причиной ЧП стали землетрясение и последовавший за ним оползень.