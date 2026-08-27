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НовостиВ мире27 августа 2026 6:10

MWM: Китай развернул новые штурмовые вертолеты на границе НАТО с Белоруссией

В США обратили внимание на китайские военные вертолеты у границ НАТО
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Анастасия СУТОРМИНА
MWM: Китай развернул новые штурмовые вертолеты на границе НАТО с Белоруссией. Фото: Zhang Yongjin/GLOBAL LOOK PRESS

MWM: Китай развернул новые штурмовые вертолеты на границе НАТО с Белоруссией. Фото: Zhang Yongjin/GLOBAL LOOK PRESS

Китай развернул новые штурмовые вертолеты Z-20K и Z-20 на границе НАТО с Белоруссией. Это произошло в ходе последних совместных китайско-белорусских учений «Свифт Игл 2026», сообщает американский портал Мilitary Watch Мagazine.

Учения подчеркнули растущую роль Z-20 в воздушно-десантных операциях и борьбе с терроризмом. Z-20K все чаще становится одной из основных платформ ВВС для тактической воздушно-десантной операции. Каждый вертолет способен нести целый отряд, а также выполнять задачи по погрузке оборудования, эвакуации раненых и транспортировке грузов.

Ранее сообщалось, что специалисты «Ростеха» совместно с китайской стороной разрабатывают передовой тяжелый вертолет нового поколения. Выход техники на рынок станет сенсацией.

До этого в Китае показали сверхновый истребитель «Белый император». Он сразу навел ужас на США. Опасный истребитель может долететь до космоса и атаковать ранее недостижимые военные цели США.