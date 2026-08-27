Депутат Рады Микиша признал массовое бегство военных из ВСУ Фото: REUTERS.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово покидают свои части. Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Микиша в эфире YouTube-канала «Суперпозиция». Он признал наличие «огромной» проблемы с самовольным оставлением части (СОЧ) в ВСУ.

По словам парламентария, люди бегут из армии из-за множества проблем, которые «не решались и не решаются» до сих пор.

На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, которую неоднократно продлевали. Изначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, однако с апреля 2024 года возраст был снижен до 25 лет. В мае того же года был принят закон об ужесточении мобилизации.

Ранее начальник штаба отдельного батальона резерва 199-го учебного центра Десантно-штурмовых войск ВСУ Иван Горин назвал главные причины СОЧ солдатами ВСУ. По его словам, основными факторами являются страх, угроза жизни, постоянный боевой стресс, психологическая усталость и выгорание.