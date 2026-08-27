Минобороны: под Киевом поражен крупнейший склад FPV-дронов ВСУ Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, что в ходе ночной атаки ВС РФ на военные объекты Украины был поражен крупнейший склад беспилотников. Об этом пишет Минобороны в своем канале в «Максе».

«Транспортно-логистический центр в городе Борисполь (офисно-логистический комплекс «Александровский»), являющийся крупнейшим центром хранения двойного назначения, где хранятся комплектующие для БПЛА большой и средней дальности», — говорится в сообщении от военного ведомства. Противник понес потери в технике.

Напомним, этой ночью армия РФ нанесла массированный удар с использованием высокоточного оружия с земли, воздуха и моря, а также беспилотников. Все цели поражены.

Минобороны сообщило об ударах по объектам военно-промышленного, металлургического и нефтеперерабатывающего комплексов Украины в Киеве, Борисполе, Запорожье, Кременчуге, Кривом Роге и Ильичевке.