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НовостиПолитика27 августа 2026 6:42

ОАК передала ВКС России очередную партию истребителей Су-35С

Вооруженные силы России получили новую партию истребителей Су-35С
Анастасия СУТОРМИНА
ОАК передала ВКС России очередную партию истребителей Су-35С. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

ОАК передала ВКС России очередную партию истребителей Су-35С. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

В Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в состав госкорпорации «Ростех», сообщили о передаче ВКС России новой партии многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом говорится в заявлении госкорпорации.

Отмечается, что самолёты поколения 4++ успешно прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики МО России протестировали самолеты во всех режимах, а после этого Су-35С направились из Комсомольска-на-Амуре на аэродром постоянного базирования.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в Ростех, передала Министерству обороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Кроме того, иностранный заказчик получил от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) два истребителя пятого поколения Су-57.