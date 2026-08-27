ОАК передала ВКС России очередную партию истребителей Су-35С. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

В Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в состав госкорпорации «Ростех», сообщили о передаче ВКС России новой партии многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом говорится в заявлении госкорпорации.

Отмечается, что самолёты поколения 4++ успешно прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики МО России протестировали самолеты во всех режимах, а после этого Су-35С направились из Комсомольска-на-Амуре на аэродром постоянного базирования.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в Ростех, передала Министерству обороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Кроме того, иностранный заказчик получил от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) два истребителя пятого поколения Су-57.