ОАК передала ВКС России очередную партию истребителей Су-35С

В Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в состав госкорпорации «Ростех», сообщили о передаче ВКС России новой партии многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом говорится в заявлении госкорпорации.
Отмечается, что самолёты поколения 4++ успешно прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики МО России протестировали самолеты во всех режимах, а после этого Су-35С направились из Комсомольска-на-Амуре на аэродром постоянного базирования.
Ранее Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в Ростех, передала Министерству обороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Кроме того, иностранный заказчик получил от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) два истребителя пятого поколения Су-57.