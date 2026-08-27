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НовостиПолитика27 августа 2026 7:06

Герасимов: передовые подразделения ВС РФ находятся в 1,5 км от Дружковки в ДНР

В Генштабе ВС РФ сообщили, что российская армия вплотную подошла к Дружковке
Анастасия СУТОРМИНА
Герасимов: передовые подразделения ВС РФ находятся в 1,5 км от Дружковки в ДНР

Герасимов: передовые подразделения ВС РФ находятся в 1,5 км от Дружковки в ДНР

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Передовые подразделения ВС РФ находятся в 1,5 км от Дружковки в ДНР, подойдя вплотную к городу. Об этом заявил генерал армии начальник Генштаба Валерий Герасимов, в ходе проверки выполнения боевых задач соединениями Южной группировки войск.

При этом Герасимов отметил, что Вооруженные силы Российской Федерации за два месяц освободили более 100 квадратных километров территории на дружковском направлении. Вместе с тем, российские бойцы продолжают активные действия в городских кварталах Алексеево-Дружковки.

В ходе проверки, напомним, Валерий Герасимов отметил, что в рамках пропагандистской кампании украинская верхушка распространяет ложные сведения о якобы удачном наступлении Вооруженных сил Украины на Запорожье.