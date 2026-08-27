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НовостиПолитика27 августа 2026 7:16

Галузин заявил о готовности МИД РФ к контактам с США по Украине

РФ ждет запросы из США для контактов по Украине, уточнил Галузин
Мария СПИРИДОНОВА
Галузин заявил о готовности МИД РФ к контактам с США по Украине

Галузин заявил о готовности МИД РФ к контактам с США по Украине

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россия готова в сжатые сроки организовать контакты с США по Украине, как только поступят соответствующие запросы из Вашингтона. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью РИА Новости.

Замглавы МИД подчеркнул, что Москва внимательно отслеживает все сигналы из Вашингтона.

«Готовы в сжатые сроки организовать необходимые контакты с американцами, как только такие запросы поступят», — сказал Галузин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контактов между Москвой и Вашингтоном по линии администраций президентов на данный момент не запланировано. При этом, по словам Пескова, взаимодействие между спецслужбами России и США продолжается. Представитель Кремля назвал это позитивным процессом.