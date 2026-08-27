В Минздраве рассказали, сколько россиян уже записались к врачу через "Макс"

Мурашко: Свыше 16 млн записей на прием к врачу оформили через мессенджер "Макс" Фото: Николай Галкин/ТАСС

Более 16 млн россиян записались на прием к врачу через национальный мессенджер "Макс". Об этом журналистам сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Более 16 миллионов записей на прием к врачу оформлено через национальный мессенджер "Макс", проведено более 3,5 миллиона телемедицинских консультаций с использованием национального мессенджера", - сказал министр.

По его словам, развитие цифровых сервисов является одним из приоритетов в работе ведомства. Онлайн-инструменты не только делают медицинскую помощь доступнее, но и снижают нагрузку на поликлиники, медработников, позволяя врачам уделять больше времени пациентам, которым необходим очный прием, подчеркнул Мурашко.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Минздрава РФ сообщил, что более 23 млн телемедицинских консультаций провели российские врачи в прошлом году. Также Мурашко отметил, что жесткий норматив 15 минут на прием в поликлинике бессмыслен - сейчас к этому подходят более пластично.

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